Maringá participa do 28º Jocopar

O Sindicato dos Contabilistas de Maringá e Região vai participar da disputa dos 28º Jogos dos Contabilistas do Paraná com equipes e atletas inscritos em 20 modalidades e categorias. Neste ano, a tradicional competição será disputada em Campo Mourão, de 11 a 14 de novembro.

O Sincontabil, presidido por José Carlos Goes Silva, inscreveu-se para participar das seguintes modalidades: atletismo livre feminino 3 mil metros, atletismo livre masculino 5 mil metros, atletismo sênior masculino 5 mil metros, atletismo máster masculino 5 mil metros, beah tennis, bolão, canastra/tranca, futebol suíço livre, futebol suíço máster, futebol suíço super máster, futsal, natação livre masculino 50 craw, natação sênior masculino 50 craw, natação máster masculino 50 craw, sinuca, tênis de campo, tênis de mesa, truco, vôlei de praia dupla feminino e vôlei de praia dupla masculino. No Jocopar/2022 serão disputadas 23 modalidades e categorias.

Está confirmada a participação de delegações dos 16 sindicatos de contabilistas existentes no Paraná, bem como da Associação dos Contabilistas de Curitiba e Região. São esperados em torno de 600 competidores e o Jocopar é realizado pela Federação dos Contabilistas do Paraná. O Jocopar é apontado como a maior competição de profissionais liberais disputada no Brasil e nos últimos dois anos não foi realizada devido às restrições decorrentes da pandemia de covid-19.