Maringá sedia 1º Festival de Tênis em cadeira de rodas

No dia 11 de dezembro, a OSC Universidade Livre do Esporte (ULE), vai realizar o 1º

Festival de Tênis em Cadeira de Rodas, em Maringá.

O aulão de tênis será uma ação recreativa e social com uma programação que vai

envolver paratletas de diferentes modalidades como o basquete e handebol em cadeira de

rodas e o parabadminton. O evento vai acontecer no campus da Universidade Estadual de

Maringá (UEM), onde a ULE desenvolve as atividades com o tênis em cadeira de rodas desde o

início do ano.

De acordo com a diretora administrativa da OSC, Denise Mendonça, o objetivo do

festival é integrar pessoas num propósito comum. “Além de inclusão, o tênis é um esporte de

transformação de vidas. A ideia é trazer o aprimoramento do esporte, capacitação e rendimento

aos atletas. Nosso objetivo é colocar os atletas do paradesporto no cenário nacional e

internacional de tênis ”, comenta.

Para o professor e coordenador das aulas da ULE, em Maringá, Bruno Cerine, a ideia é

divulgar ainda mais a modalidade na região para que novos paratletas conheçam o projeto.

“Como nós temos parceria com o PROAFA, projeto de extensão da Universidade Estadual de

Maringá, o objetivo também e fortalecer alguns pilares da ULE, que são a inserção e

ressignificação da pessoa com deficiência por meio do esporte, o desenvolvimento e

reconhecimento de talentos paradesportivos na modalidade e a preparação, por meio de oferta

de estágio aos alunos de educação física da UEM, que vão se preparar para atuar com atletas

com deficiência”, ressalta.

PARCERIA – A realização do primeiro Festival de Tênis em Cadeira de Rodas, em Maringá, foi

possível graças ao trabalho em conjunto de parceiros da instituição como o Programa de

Atividade Física Adaptada (PROAFA), da Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Associação

Maringaense de Badminton e Parabadminton (AMBP), a academia Hammer Gym, Associação

Kings Maringá, a Federação Paranaense de Tênis (FPT) e a Confederação Brasileira de Tênis

(CBT).

O tênis em cadeiras de rodas

A modalidade foi criada em 1976 quando Jeff Minnebraker e Brad Parks, criaram as

primeiras cadeiras de rodas. Em 1988 foi criada a ITF, Federação Internacional de Tênis em

Cadeiras de Rodas. No ano de 1991 foi incorporada a ITF, no Brasil a coordenação está a cargo

do CBT Brasil.

Para competir no tênis em cadeira de rodas, o único requisito é que o atleta tenha sido

diagnosticado com alguma deficiência relacionada a locomoção, ou seja, deve ter perda

funcional significante de uma ou mais partes externas do corpo.

Se o atleta não puder participar de competições no tênis convencional; estará

credenciado a jogar na cadeira de rodas. A Universidade Livre do Esporte iniciou com a prática

do tênis em cadeira de rodas em 2019.

Sobre a Universidade Livre do Esporte

A Universidade Livre do Esporte do Paraná é uma entidade privada sem fins lucrativos,

criada por Segismundo Morgenstern em 1997, e que tem como objetivo a descoberta de

talentos no esporte, o combate as drogas e ao sedentarismo, a inclusão social por meio do

esporte. A ONG já contou com a participação de profissionais de alto nível, tais como

Bernardinho, Hortência, Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, entre outros.

Serviço

Data: 11/12/2021

Horário: das 08h às 13h

Local: UEM – Universidade Estadual de Maringá

Evento fechado ao público por medidas de prevenção contra a Covid 19

