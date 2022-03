Maringaense morre em Porto Rico

O corpo do maringaense José Carlos da Silva (foto), 50 anos, conhecido como Carlinhos, foi encontrado hoje pela manhã pelo Corpo de Bombeiros no rio Paraná, em Porto Rico. Levado pela correnteza, ele se afogou ontem à tarde no rio Paraná; seu corpo estava próximo ao local em que afundou.

De acordo com o Portal da Cidade de Paranavaí ele estava com amigos e familiares em uma embarcação, próximo ao final de uma ilha, em local mas raso, quando teria se afastado um pouco e sumido no rio. O irmão e amigos tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. Carlinhos era irmão de Claudinei da Silva, conhecido como Pit, que foi candidato a vereador pelo PTC em Maringá em 2012. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. (inf Angelo Rigon)