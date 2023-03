Mesmo com chuvas constantes, duplicação entre Maringá e Iguaraçu avança no Noroeste

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) avança com a obra de duplicação da PR-317, entre Maringá e Iguaraçu, na região Noroeste. Retomada no final de dezembro, após meses de uma disputa judicial já encerrada, a obra agora tem enfrentado um novo desafio: as chuvas constantes na região.

Como os serviços estão concentrados na etapa de terraplenagem e implantação de dispositivos de drenagem, particularmente vulneráveis às condições climáticas, os trabalhos são feitos somente quando o tempo melhora, impedindo um ritmo melhor ao seu andamento.

Ainda assim, a obra atingiu a marca de 17,27% de execução na medição mais recente, com destaque para continuidade dos trabalhos nas obras da nova ponte sobre o Rio Pirapó. E nos trechos das pistas novas com a terraplenagem concluída, já começaram os serviços de pavimentação, atualmente em 12,91%.

A duplicação prevê um trecho de 21,82 quilômetros, que inclui também cinco quilômetros de vias marginais, três viadutos, dez retornos em nível e duas passarela, além de galerias celulares, passa fauna e nova sinalização horizontal e vertical. O investimento no trecho será de R$ 183.456.873,42.

O anteprojeto da obra foi doado pela Associação Comercial e Industrial de Maringá, sendo utilizado como base para a licitação dos projeto e da execução da duplicação, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi).

