Musa do Londrina, Laís Biz estampa capa da edição especial da revista Sexy

Laís Biz, candidata à Musa do Brasileirão representando o Londrina, será a próxima capa da revista Sexy. A edição especial de maio terá 9 gatas clicadas pelo renomado fotógrafo Davi Borges.

Ousada, a beldade foi clicada em uma praia paradisíaca do Rio de Janeiro e abusou da sensualidade. “Amo me exibir e estar na capa da maior revista do país sempre foi meu sonho. Garanto que as fotos serão muito ousadas, ficaram lindas e os leitores não vão se arrepender”, garantiu logo após o ensaio.

Além da Musa, a edição terá o ensaio de mais 8 gatas, todas clicadas por Davi no Rio de Janeiro. “O projeto foi uma ideia minha e tive toda a liberdade da equipe da Sexy para a realização. Foi muito desafiador pois cada modelo tem seu estilo próprio e sua forma de posar. O desafio também foi enorme pois foram vários ensaios diferentes, em locações diferentes, a maioria na praia e por isso dependemos das condições climáticas e diversos outros fatores para um bom resultado. Amei fazer esse trabalho e em breve teremos mais novidades“.

Sobre a disputa do Musa do Brasileirão, Laís está tranquila. “Serão outras 23 concorrentes esse ano. O nível está elevadíssimo mas estou confiante e, independente do resultado, representar o meu LEC já é uma conquista imensa“, disparou.

A edição especial da revista Sexy já está disponível nas bancas de todo o país e também no site, em versão digital. (foto Davi Borges / Ag. Luxxus)