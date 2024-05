Ozório Campaner disputará OAB

O Movimento Algo Novo já tem seu representante na disputa pela presidência da OAB/Maringá. Trata-se do advogado Ozório César Campaner, formado há 31 anos pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em Direito do Trabalho pela PUC-SP.

Com militância nas áreas trabalhista e sindical, professor de graduação e pós graduação em várias instituições de ensino no Estado do Paraná, Campaner participa de várias comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, seccionais local e estadual. (inf Angelo Rigon)