Parque do Japão registra público de quase 70 mil pessoas em menos de uma semana

Com diversos atrativos e a decoração da ′Maringá Encantada′, o Parque do Japão tem despertado a atenção da comunidade neste fim de ano. Nesta semana, quase 70 mil pessoas visitaram o local em um período de seis dias. Desde a inauguração da decoração natalina em 3 de dezembro, mais de 170 mil pessoas visitaram o espaço, o que representa média de quase 8 mil pessoas diariamente.

No sábado, 17, o Parque atingiu a marca de mais de 25 mil visitantes em um único dia. O espaço tem cerca de 60 mil m² de área de jardins e convivência decorados com mais de 70 mil metros de cordões de luzes. Também há decoração natalina diurna com diferentes personagens de fibra de vidro espalhadas pelo parque. A principal novidade em 2022 é um túnel de bambu, em referência à cultura oriental. A entrada para o público é gratuita.

O Parque do Japão fica aberto todos os dias, durante a “Maringá Encantada”, das 9h às 23h. A decoração natalina noturna é acesa a partir das 19h30. Além dos atrativos, o Parque também está com o restaurante e a loja de souvenires abertos para a comunidade.

O local estará fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2023. Clique aqui e confira a programação completa da Maringá Encantada no Natal e na Virada do Ano.