Prefeito de Ângulo volta a presidir Amusep

Houve consenso e o prefeito de Ângulo, Rogério Aparecido Bernardo, voltará presidir a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, entidade que reúne 30 municípios polarizados por Maringá. Rogério foi presidente da Amusep na gestão passada.

A eleição acontecerá na quarta-feira, 7, às 17h, no Hotel Fazenda Salto Bandeirantes, em Santa Fé, terra de Fernando Brambilla, que vai deixar a presidência. Na mesma data acontecem as eleições para o Pró-Amusep (Marcos, de Munhoz de Mello, substituirá Édilen Henrique Xavier, o Mineiro, de Doutor Camargo) e para o Cisamusep, que será comandado por Ademir Luiz Maciel (Dê), prefeito de Floresta, no lugar de Manoel Rodrigo Amado, de Ourizona. (inf Angelo Rigon)