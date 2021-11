Prefeito de Maringá participa de congresso mundial de cidades inteligentes

Representando a Prefeitura de Maringá, o prefeito Ulisses Maia integra a comissão da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) no Smart City Expo World Congress, o maior congresso de cidades inteligentes que este ano acontece em Barcelona a partir desta segunda-feira, 15.

Pela programação, o Líder do Executivo maringaense já visitou a Prefeitura de Barcelona, considerada referência internacional em cidade inteligente, urbanismo e inovação.

“Estamos conhecendo mais sobre direitos digitais e urbanismo tecnológico, para a construção de uma cidade mais humana, solidária, justa e inclusiva. Alguns conceitos de smart city que estamos trabalhando para construirmos em Maringá”, disse Ulisses Maia.

A comissão também conheceu uma superquadra na região central, que serve de referência para a construção do Eixo Monumental, em Maringá, com espaço para convivência de pedestres e menos carros no espaço.Pela programação, também ocorrerão apresentações de soluções inteligentes e por fim a palestra “Planejando a Cidade do Futuro”, com Pere Navarro, delegado especial para o Consórcio da Zona Franca de Barcelona e ex-prefeito de Terrassa.

A Smart City Expo World Congress 2021 apresenta novidades de empresas da Espanha e do mundo relacionadas à inteligência artificial, energia e meio ambiente, mobilidade, governança, vida e inclusão, economia inovadora, infraestrutura em edificações e segurança urbana.

O prefeito de Maringá participa do congresso em Barcelona sem custos públicos.