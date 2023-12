Prefeito Ulisses Maia e vice Edson Scabora recebem mais de 200 pessoas durante ′Gabinete Aberto′

Com gestão participativa e próxima das pessoas, o prefeito Ulisses Maia e o vice-prefeito Edson Scabora atenderam mais de 200 pessoas em mais uma edição do ′Gabinete Aberto′ nesta terça-feira, 5. Durante todo o dia, o prefeito e o vice atenderam a comunidade e deram encaminhamento para as demandas apresentadas. Os atendimentos iniciaram às 8h e seguiram até às 18h12, com mais de 10 horas.

De forma transparente, as pessoas apresentaram sugestões e reivindicações diretamente ao prefeito Ulisses Maia e ao vice Edson Scabora, sem nenhum intermediário. No total, foram 122 atendimentos. “Ouvir a comunidade é fundamental para compreendermos as demandas e avançarmos com as soluções. Ouvi cada palavra, cada sugestão e também recebi muito carinho das pessoas”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Edson Scabora destacou que o ′Gabinete Aberto′ reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência e participação popular. “É uma forma de escutarmos como estão os serviços municipais e, a partir disso, pensarmos como podemos melhorar ainda mais, garantindo a qualidade de vida e bem-estar dos maringaenses”, disse.

Além do ′Gabinete Aberto′, o prefeito e o vice têm rotina diária de atendimentos feitos a partir de agendas previamente marcadas.