Prefeito Ulisses Maia empossa advogado Maurício Domingos como secretário de Compliance e Controle

O prefeito Ulisses Maia empossou nessa sexta-feira, 23, o advogado e professor universitário Maurício Domingos como secretário de Compliance e Controle. Com ampla experiência nas áreas de direito administrativo e direito público, Maurício estará à frente da pasta que mantém a estrutura de controle do município, a primeira do Paraná implementada pela gestão municipal em 2021. A solenidade de posse foi marcada pela presença de autoridades e representantes de movimentos sociais e do movimento negro.

O prefeito Ulisses Maia destacou a importância do Compliance e Controle na estrutura do município e reforçou o talento e a experiência do advogado Maurício Domingos para estar à frente da pasta. “A Secretaria de Compliance e Controle é fundamental para o funcionamento das demais secretarias. A escolha do Maurício para a secretaria reforça o foco do nosso trabalho, que é transformar a forma de administrar, de ouvir e valorizar as pessoas na gestão pública, devolvendo Maringá aos maringaenses”, disse.

O secretário de Compliance e Controle, Maurício Domingos, agradeceu a família, o movimento negro e representantes da Prefeitura de Maringá e de demais instituições presentes na cerimônia de posse. A solenidade foi marcada pela emoção e teve início com uma apresentação da cantora e compositora Ariadine Gomes. Durante o discurso, o advogado reforçou a importância do controle social e transparência na administração pública.

“Trabalharei incansavelmente para implementar políticas e processos que promovam a ética e integridade em todos os projetos desenvolvidos no município. O Compliance é uma cultura da ética e que deve ser enraizada em todas as secretarias e em todos os servidores”, afirmou. Ele estará à frente da pasta responsável pelo controle interno, transparência e controle social, ouvidoria, auditoria e compliance.

A Prefeitura de Maringá é referência e modelo de compliance e controle para outras cidades brasileiras. Maringá é a única entre entre as seis maiores cidades do Paraná a conquistar o selo diamante, nível máximo de avaliação em transparência no Programa Nacional de Transparência Pública, realizado pelos Tribunais de Contas e pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas (Atricon).

Currículo – Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maurício Domingos é professor universitário há nove anos e ministra aulas em disciplinas de Direito Constitucional e História do Direito. Palestrante e com atuação na área de Direito Administrativo e Eleitoral, atua como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Maringá na gestão 2021-2024.

Na Secretaria de Governo da Prefeitura de Maringá, atuou como diretor de Projetos Especiais, com foco na elaboração de leis e decretos municipais. Foi o primeiro presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Maringá e presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Maringá na gestão 2020- 2021. Tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral, Ciência Política e Teoria Geral do Estado.