Prefeito Ulisses Maia reassume cargo e recebe imprensa para bate-papo

O prefeito Ulisses Maia reassumiu a Prefeitura de Maringá nesta quarta-feira, 31, após período de licença e realizou mais uma edição do ′Café com a Imprensa′. De forma democrática e transparente, o prefeito recebeu representantes de veículos da imprensa e meios de comunicação da cidade para um bate-papo sobre diversos temas.

Com diálogo aberto, o prefeito respondeu todas as perguntas da imprensa e apresentou dados sobre o município. Ulisses Maia destacou melhorias no Aeroporto de Maringá, que bateu recorde histórico de receitas no ano passado. Também foram apresentados números da receita da cidade e as obras em andamento para melhoria da qualidade de vida da comunidade, como o Eixo Monumental e o Centro de Eventos Oscar Niemeyer e melhorias em unidades de saúde.

O prefeito Ulisses Maia iniciou o bate-papo com agradecimentos ao vice-prefeito Edson Scabora, que assumiu a Prefeitura de Maringá durante o período de licença. Ele reforçou que as melhorias seguem pela cidade, com avanços em diversas áreas e destacou a importância do papel exercido pela imprensa. “O bate-papo com a imprensa é uma marca da nossa gestão, sempre próxima de toda a comunidade , da sociedade civil organizada e dos veículos de comunicação. Esse diálogo franco e aberto é fundamental”, afirmou.