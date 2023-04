Prefeitura de Sarandi promove capacitação de servidores

O prefeito Walter Volpato tem se preocupado em posicionar Sarandi também

entre os municípios reconhecidos pela transparência, ou seja, uma gestão

comprometida a criação e manutenção de canais de comunicação com o

cidadão. Palestra do ouvidor do Tribunal de Contas do Estado (TCE),

Patrick Machado, dada para servidores da prefeitura envolvidos mais

diretamente com o atendimento do cidadão, reafirma esse entendimento.

A capacitação ministrada pelo ouvidor do TCE focou na lei de defesa dos

usuários dos serviços públicos, de 2017, as implicações da Lei Geral de

Proteção de Dados, de 2018 e a Lei de Acesso à Informação, de 2011 no

contexto da ouvidora como ferramenta de gestão. O evento, organizado

pela Controladoria Geral do Município, cumpriu o objetivo de orientar,

fortalecer e reafirmar a importância das ouvidorias na relação com o

cidadão.

O ouvidor, com respeitada experiência no tema, respondeu perguntas

quanto aos fluxos corretos de atendimento às mais variadas solicitações

do cidadão e enfatizou o papel da ouvidoria como canal de comunicação

entre a sociedade e a gestão pública. “O papel da ouvidoria na

instituição é funcionar com uma efetiva ferramenta de participação

social, valorizando sempre o diálogo num ambiente de transparência“,

destacou.

A Controladora Geral do município, Elizângela de Freitas, entende que é

necessário promover a integração entre os diversos agentes públicos mais

diretamente conectados com o cidadão e avançar para um modelo de

atendimento cada vez mais assertivo. “Nesse sentido, o caráter didático

da palestra foi muito produtivo e provocou reflexões sobre a melhoria

constante da atividade”, disse.