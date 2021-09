Pronto, falei!

Governador na cidade

O prefeito Ulisses Maia deve recepcionar o governador Ratinho Junior na próxima segunda feira (27) em Maringá. O governador confirmou presença na solenidade de reinauguração da ACIM.

Me chama que eu vou

Roberto Requião começou a percorrer o trecho visando a candidatura a governo do estado. Essa semana, esteve em Francisco Beltrão e pretende visitar os 399 municípios

do estado.

Covid

A Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou que está com covid. Cristina não fazia

parte da comitiva do presidente jair Bolsonaro na viagem para Nova York.

Aulas presenciais

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Isabel Cristina Domingues Soares

Lopes, informa que uma resolução determina que o retorno das aulas na rede estadual

será presencial a partir da próxima segunda feira.

Comorbidade

A resolução restringe a oferta de aulas remotas a estudante com comorbidades e em

isolamento por infecção de Covid-19. Isabel, informa ainda que as escolas da rede pública

vão ter uma semana para se adaptarem à nova determinação e informarem aos pais e

responsáveis que estão com os filhos em casa.

Descontão

O vereador Eunildo Zanquim, o Nildão, presidente da Câmara Municipal de Sarandi, apresentou projeto de lei dando desconto no IPTU para quem emplacar seus veículos na cidade. O valor do desconto é de 50% do IPVA pago pelo contribuinte.

Abertura

Nesta semana, dois destinos internacionais mais populares entre os brasileiros

anunciaram que pretendem suspender as restrições de viagens nos próximos meses.

Tanto os Estados Unidos, que permitirão a entrada direta a partir de novembro, quanto a

Argentina, que reabrirá suas fronteiras a partir de outubro. Boa!

Eventos Liberados

O governo do estado liberou eventos para até 5 mil pessoas em locais abertos, sem

exceder 60% da capacidade.

Cesta Básica

Uma pesquisa da PROTESTE, apontou alta em quase todos os itens de alimentação e

higiene. Os campeões do aumento são o óleo de soja, que subiu 121% em uma ano; o

arroz, que teve reajuste de preço de 51%; e o feijão, com 39% de aumento.

Confirmado

Confirmado a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, Governador Ratinho

Junior e Ministros, na próxima sexta feira (1), na inauguração da ampliação da pista e a

modernização do Aeroporto de Maringá.

Feira de troca

A gerente da SASC da prefeitura de Maringá, Marlei Cardoso, informa que acontece neste final de semana a Feira de Troca, na casa do Índio. A Casa do Índio fica na antiga escola Municipal Machado de Assis na Av. Guaiapó, 410. A população pode trocar alimentos pelo artesanato indígena.