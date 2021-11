Pronto, falei !

Só no verão

No Paraná, segundo o secretário de Saúde, Beto Preto, o uso de máscara pode ser flexibilizado. Um projeto de lei foi protocolado essa semana na Assembleia Legislativa do Paraná pretendendo tornar facultativa a utilização do acessório ao ar livre e em locais que não possuam aglomeração de pessoas.

Sem máscara

No Rio de Janeiro, não é mais obrigatório o uso de máscara em áreas

abertas. Foi aprovado lei estadual para os municípios que se enquadre em

risco moderado, baixo ou muito baixo para Covid e ter concluído a vacinação

com 75% do público-alvo.

Flexibilização

Em Maringá, estamos aguardando um novo decreto, flexibilizando ainda

mais, já que estamos com 76% da população maringaense imunizada com a

segunda dose.

Fake News

Por 6 votos a um, o bolsonarista Fernando Francischini, do PSL, perdeu o

mandato de deputado estadual, É a primeira cassação do mandato eletivo de

alguém que propagou fake news contra o sistema eleitoral.

Vai recorrer

Segundo o relator ministro Luís Felipe Salomão, Fernando Francischini fez

alegações absolutamente falsas e manipuladoras sobre urnas eletrônicas,

que levaram milhões de eleitores ao erro. O ex deputado Francischini fica

inelegível por oito anos.

Dança das cadeiras

A cassação do mandato do deputado Fernando Francischini (PSL), decidida

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vai provocar uma verdadeira dança

das cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná, com quatro trocas de

deputados.

Sai Paulo entra Pedro

Na região de Maringá, sai Paulo Rogério do Carmo(PFL), entra o empresário de Arapongas, Pedro Paulo Bazana (PV). O novo deputado, já foi vice-prefeito de Arapongas.

Agenda na cidade

O Ex governador do Paraná, Beto Richa, cumpre agenda na próxima sexta

feira (5) em Maringá. Tem reunião no novo hotel da cidade, Rio Hotel By

Bourbon, que tem como sócio o empresário Evandro Oliveira (PSDB).

Viagem sem custo para o município

A Câmara Municipal de Maringá, aprovou o decreto legislativo que concede

licença ao prefeito Ulisses Maia, entre 10 e 23 de novembro, para nova

viagem ao exterior. Ulisses vai a Espanha, mais precisamente em Barcelona

para participar do Congresso Mundial de Smart City Expo. O prefeito informa que não haverá custo de passagem nem estadia.

Festança

A renomada dupla sertaneja Guilherme & Santiago fará o show de 67 anos

de emancipação política e administrativa de Engenheiro Beltrão. O

megashow acontecerá no dia 25 de novembro, véspera do aniversário do

município, e será realizado na praça central. O anúncio da contratação da

famosa dupla sertaneja foi feito pelo prefeito Junior Garbim, por meio das

redes sociais.