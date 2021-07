Pronto, falei!

Cuidado especial

Levando humanização e bem-estar aos trabalhadores da saúde, esse é o novo projeto da prefeitura de Doutor Camargo “Cuidando de quem cuida”.

Serão realizados atendimentos individualizado a cada funcionário com procedimentos como: massagem relaxante, hidratação facial e peeling,

É muito importante cuidar de quem cuida da gente, prestar atenção e cuidado aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente na linha de frente da saúde.

Aconchego

Maringá terá a Casa do Aconchego em parceria com o Cisamusep. O terreno está sendo sondado é próximo ao Hospital Municipal. O objetivo é oferecer atendimento integral ou parcial às famílias de enfermos durante o tratamento de saúde em Maringá.

Vacina

Maringá deverá vacinar 35 anos, na próxima segunda feira. Chegou no estado 220.900 doses que deverão ser entregues as regionais de saúde.

Greve

Os motoristas da TCCC poderão entrar novamente em greve na próxima segunda feira, o zum zum zum é grande.

Feirantes

O deputado federal Ênio Verri está correndo o trecho nos municípios de sua base. Essa semana o deputado protocolo um projeto de lei que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), os veículos de carga adquiridos por feirantes com peso bruto total de até 3.500 kg.

ButanVac

O Instituto Butantan, de São Paulo, confirmou que os testes clínicos da BUTANVAC contra a Covid-19, terão início nesta sexta-feira (9). A notícia acontece no dia seguinte à autorização para os testes ser informada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Correios

Desde a eleição de Jair Bolsonaro para presidente, uma dos promessas de campanha mais comentadas em todo lugar é a privatização dos Correios. Existe um otimismo muito grande com essa possibilidade, tanto do público consumidor quanto do e-commerce, mas há uma pergunta importante que devemos fazer: esse otimismo todo é mesmo justificado?

Leilão

O governo quer se desfazer de 100% do capital da estatal. A informação foi confirmada pelo secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord. Segundo o secretário, espera-se vender o controle dos Correios de forma integral, num leilão tradicional, com abertura de envelopes. O comprador levará ativos e passivos da companhia.

Correndo os municípios

Ricardo Maia, superintendente de apoio aos municípios, do governo Ratinho Junior, está correndo o trecho em visita aos 399 municípios do Paraná. Maia que está filiado no PSD deve concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Reforma Eleitoral

Os brasileiros sabem que vão às urnas em 2022 para escolher presidente, governador, senador e deputados federal e estadual, mas, por enquanto, não sabem como se dará o processo eleitoral nem mesmo qual modelo de voto será adotado e por qual meio, se apenas eletrônico ou também impresso. As incertezas sobre o pleito do ano que vem resultam da abertura inédita, pela Câmara dos Deputados, de três frentes distintas e simultâneas de trabalho que podem culminar na maior e mais impactante reforma político-eleitoral desde a redemocratização.

Regras

Para cumprir a regra, cada partido terá de alcançar o mínimo de 2% dos votos válidos em 2022, ou eleger 11 deputados em pelo menos um terço das unidades da Federação. Os que não conseguirem ficam sem acesso ao fundo público que custeia os gastos das siglas e também sem o tempo de rádio e TV no horário eleitoral. Na eleição de 2018, 14 siglas não conseguiram cumprir essa condição.

Tudo vai acabar em Pizza

Domingo dia 11 de julho é comemorado o dia da Pizza.

Pronto, falei!