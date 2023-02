Sabrina Boing Boing retorna ao carnaval como destaque da Tucuruvi

A DJ e modelo Sabrina Almeida, de 37 anos, que se tornou conhecida como Sabrina Boing Boing, está de volta ao carnaval de São Paulo. Após três anos afastada dos holofotes vivendo uma fase mais “espiritual”, a modelo retorna à folia no posto de destaque na Acadêmicos do Tucuruvi.

Em um ensaio sensual na praia, a modelo mostrou boa forma e preparo para arrasar na avenida: “Fui pega de surpresa pelo convite da Tucuruvi e estou animadíssima em poder voltar ao Anhembi. Amo o carnaval e essa energia me fez muita falta, vou causar na avenida”, disse animada. Vale lembrar que Sabrina já ocupou o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé e foi campeã do grupo especial.

Sabrina também anunciou recentemente sua volta ao mundo da mídia, desta vez como criadora de conteúdo adulto. Trabalhando nas plataformas, a modelo já começou a se destacar, tanto que recebeu o convite para ser uma das embaixadoras da plataforma Glamury no Brasil.

“Esse é o reconhecimento da minha história e do meu trabalho como modelo. Tenho certeza que os internautas vão amar os conteúdos exclusivos que estamos produzindo, principalmente sobre o carnaval. Vai ser algo muito apimentado e desinibido. O tempo afastada das câmeras me deixou com mais vontade de gravar e mostrar minha sensualidade!”, completou.

Sobre a fantasia, que está sendo desenvolvida pelo ateliê Vanessa Silva, Sabrina ainda faz mistério: “Estamos produzindo uma fantasia bem luxuosa que vai valorizar o corpo e mostrar quase tudo. Mas ver tudo mesmo, com e sem fantasia, só quem for assinante nas minhas plataformas digitais!, disse aos risos.

No carnaval de 2023, a Acadêmicos do Tucuruvi será a segunda escola a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, na segunda noite dos desfiles do grupo especial de São Paulo. A escola homenageará o sambista Bezerra da Silva com o enredo “Da Silva, Bezerra. A voz do Povo!”, com o samba-enredo escrito por compositores como Paulo César Feital, Marcelo Casa Nossa, André Diniz, Rodrigo Minuetto, entre outros, e interpretado oficialmente por Carlos Júnior.