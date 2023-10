Sarandi Exposhow começa hoje e espera público de 70 mil pessoas até domingo

A maior festa da história do município começa nesta quarta, 11, e prossegue até domingo, 15, com um cast de grandes artistas nacionais e locais, que se apresentarão em dois grandes palcos. A Sarandi Exposhow prevê público de 70 mil pessoas até o encerramento.

A feira acontece num amplo espaço com exposições, praça de alimentação e parque de diversões. A festa está inserida nas comemorações dos 42 anos da cidade. O desfile cívico, com distribuição do bolo de aniversário, com 42 metros, será realizado no domingo.

“Preparamos um evento grandioso, do tamanho e importância que Sarandi e sua gente merecem. Escolhemos os artistas a partir da indicação das pessoas, com enquete nas redes sociais, e, portanto, democratizamos esse processo, cuidando para oferecer ritmos para todos os públicos”, afirma o prefeito Walter Volpato.

As estruturas da Sarandi Exposhow, com dois palcos (palco Brasil e palco Sarandi) estão montadas na avenida Maringá, ao lado da Câmara de Vereadores e do futuro Paço Municipal, em fase adiantada de construção. Rigorosa estratégia de segurança foi organizada pela Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, e Corpo de Bombeiros. A festa também contará com segurança privada para assegurar ambiente tranquilo, vocacionado a alegria e diversão. Os portões da festa estarão abertos a partir das 19 horas.

A banda Morada toca na abertura da festa com previsão de subir ao palco por volta das 22 horas. Na estrada há mais de uma década, o quarteto formado no interior de São Paulo em 2009 segue acumulando milhões de visualizações nas plataformas de streaming com hits de sucesso que refletem a fé de seu público.

“O Morada é uma banda que tem por anseio gritar nos telhados o que Deus tem sussurrado em seus ouvidos”, diz release de apresentação da banda. Padre Ezequiel e Bruninho Scandalous é atração de quinta, 12, Lauana Prado na Sexta, 13, Ícaro e Gilmar no sábado, 14, e no encerramento da festa, domingo 15, o show é coom George Henrique e Rodrigo.

A entrada na Sarandi Exposhow é gratuita com exceção de sábado, 14, quando será exigido um quilo de alimento não perecível para posterior distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social. A recepção dos alimentos será coordenada pela Secretaria de Assistência Social, com apoio de atiradores do Tiro de Guerra de Maringá. (PMS)