SRM anuncia novos shows da Expoingá 2023

Duas grandes atrações do segmento gospel foram contratadas para preencher a grade de shows da 49 ª Expoingá, que acontece no Parque Internacional de Exposições de Maringá, de 4 a 14 de maio.

Anderson Freire, um dos cantores gospel de maior público da atualidade, e a Banda Amém (antiga Casa Worship), com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, são as atrações para o dia 10 de maio.

As duas atrações asseguram mais diversidade musical à Feira, que terá ainda grandes representantes do sertanejo, do eletrônico, funk, música religiosa e infantil, conforme anunciado há duas semanas pelos organizadores.

Por ano, mais de 500 mil pessoas visitam a Feira e a intenção da Sociedade Rural de Maringá, promotora do evento, é agradar a todos os públicos.

No total, 15 atrações musicais de peso formam o cardápio musical da Feira este ano, que espera por um dos maiores públicos de sua história para conferir as novidades e fazer negócios nos segmentos do agronegócio, indústria e comércio.

Nomes como Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, Bruno e Marrone, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiniano, Guilherme e Benuto, Ana Castela, Leo e Rafael, Chris no Beat, Malifoo, DJ Dennis, Padre Reginaldo Manzotti e o Mundo Bita fazem parte da programação.

Os shows acontecem na arena central do Parque de Exposições, a arena coberta Joaquim Romero Fontes.

A Feira

A Expoingá 2023 tem como traz como temática o AGRO EM MOVIMENTO. O intuito é salientar a importância do setor que envolve várias cadeias produtivas e impulsiona a economia brasileira, com a participação de 23% no PIB nacional.

Realizada pela Sociedade Rural de Maringá (SRM), no Parque lnternacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, a Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá é um megaevento que reúne vários setores da economia, gera grandes oportunidades de negócios e fomenta o agronegócio.

