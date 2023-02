Suzana Simonet brilha em ensaio técnico da Tucuruvi

A modelo Suzana Simonet, que ostenta o título de Musa do Brasil, mostrou boa forma e preparo durante o ensaio da Acadêmicos do Tucuruvi, no início da noite desse sábado (04) no sambódromo do Anhembi.

A bordo de um body transparente com detalhes em dourado, cravejado de brilhantes, a beldade que é destaque de chão da agremiação, esbanjou alegria e simpatia. Com muito samba no pé, Suzana atraiu olhares dos componentes e do público presente no Anhembi.

“É o meu segundo ano na Tucuruvi e só consigo sentir amor por essa escola maravilhosa. Estou muito ansiosa para o desfile, mas estou preparada e com a energia no pico para levar o título!”, disse animada.

Suzana, que foi demitida do banco Itaú por ter participado do concurso Miss Bumbum, diz ter superado o preconceito e hoje está ainda mais focada nos seus objetivos. “Foi um período difícil. Ainda estou em busca dos meus direitos e sei que a justiça será feita. Mas não quero focar nisso e sim em mostrar que qualquer mulher pode ser o que quiser e desejar, inclusive, sensual e ousada como o Carnaval pede!”

No carnaval de 2023, a Acadêmicos do Tucuruvi será a 2ª escola a desfilar no sábado, 18 de fevereiro, sendo a segunda noite dos desfiles do grupo especial paulistano, onde a escola levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem ao sambista Bezerra da Silva, com o enredo “Da Silva, Bezerra. A voz do Povo!”, com o samba-enredo de autoria dos compositores: Paulo César Feital, Marcelo Casa Nossa, André Diniz, Rodrigo Minuetto, Rodolfo Minuetto, Evandro Bocão e Carlos Júnior, sendo este último o intérprete oficial da escola.