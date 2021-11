Vereadora que agrediu jardineiro é suspensa por 21 dias

A vereadora Karina de Fátima Grossi (PTB), de Mandaguaçu, foi afastada das funções por 21 dias. A decisão é da Comissão Processante instalada após denúncia de que ela agrediu um jardineiro no Parque Lagoa Dourada. Presidida pelo vereador Flávio Lopes Pinheiro, a Comissão Processante foi instalada em 2 de agosto e a sessão de julgamento do parecer aconteceu no início da noite de quarta-feira.

De acordo com o Portal de Mandaguaçu, ela recebeu como punição a suspensão do mandato por quebra do decoro parlamentar, período durante o qual ficará sem remuneração. Fernando Aparecido da Costa (PDT) foi o relator da CP, integrada ainda pelo presidente da casa, Fabrício Cesar Martelozi (PSL).