Vereadores de Paiçandu votam taxa da coleta de lixo na tarifa de água/esgoto

O prefeito de Paiçandu, Ismael Batista, enviou ontem ao Legislativo projeto de lei complementar que autoriza a cobrança da taxa de coleta de lixo na fatura de água/esgoto da Sanepar. O presidente da casa, Milson Monteiro Teles, o Tancredo, já convocou sessão extraordinária para esta sexta-feira para votar o PLC.

A alteração na forma de arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo poderá ser feita pela Sanepar mediante termo aditivo ao contrato de concessão entre a companhia e o município e/ou contrato de programa ou ainda de convênio. De acordo com o prefeito, a mudança “se dá em razão da necessidade de contar com um sistema de gestão tributária e de arrecadação eficiente, visando, sobretudo, contemplar as especificidades do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e a realidade técnico-operacional do município”. Ismael Batista pediu que os vereadores analisem o projeto “em regime de urgência urgentíssima”.

Assim como aconteceu com o reajuste da planta genérica de valores imobiliários em Sarandi, aprovado ontem em segunda discussão e que vai implicar em aumento no IPTU a partir de 2023, o projeto do prefeito de Paiçandu é polêmico por causa dos tempos difíceis vividos por famílias de baixa renda. Entidades daquela cidade da microrregião de Maringá estão se mobilizando e solicitando dos vereadores a realização de uma audiência pública e que o projeto não tramite em regime de urgência urgentíssima, como solicitou o prefeito. A mobilização ocorre hoje, uma vez que a sessão extraordinária foi convocada ontem mesmo e acontecerá amanhã às 11h, na Câmara Municipal, de acordo com a convocação disponibilizada no site da CMP. (inf Angelo Rigon/Maringá News)