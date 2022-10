Vídeos mostram três pessoas sendo arrastadas por enxurrada durante chuva em Maringá e Sarandi

Três pessoas foram arrastadas por enxurrada durante temporal na

tarde desta quarta-feira (05), na região Metropolitana de Maringá.

Uma câmera de monitoramento registrou a força da água.

O caso ocorreu na Rua 28 de Junho, no bairro Jardim Tupinambá.

Pelas imagens é possível ver o momento que a pessoa é arrastada

pela enxurrada. Uma pessoa que estava na calçada tenta ajudar, e

também acaba sendo levado pela água. A princípio ninguém ficou

ferido.

Sarandi

Em Sarandi, uma moradora registrou o momento em que um

motociclista também foi levado pela enxurrada. O caso ocorreu no

cruzamento da Avenida João Marangoni com a Avenida João Gomes

Redondo no Parque Alvamar. (inf Plantão Maringá)