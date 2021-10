Pronto, Falei !

O vice atuante

O vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora, assume como prefeito interino no período da viagem do prefeito Ulisses Maia na comitiva do Paraná na Expo Dubai. Maia, reassume a prefeitura em 18 de outubro.

Novo valor

Foi estabelecido no novo valor para o Pix, o limite de R$ 1 mil para transferências realizadas entre oito horas da noite e seis horas da manhã, medida que, segundo o Banco Central, deve coibir os golpes e os criminosos.

Aumento concedido pela justiça

Tem ex vereador tentando mostrar para a população que o aumento da passagem é coisa da administração do prefeito Ulisses Maia, esqueceu de dizer que faz 3 anos que o prefeito não aceita aumento do transporte coletivo. A empresa TCCC teve que entrar na justiça para conseguir o aumento. A justiça concedeu o reajuste do período de junho de 2020 a junho 2021.

Novos empregos

A rede Coco Bambu, referência em gastronomia de frutos do mar, anuncia a abertura do restaurante em Maringá, com previsão de inauguração para janeiro de 2022. O investimento da nova unidade no shopping Catuaí, é de 6 milhões.

Covid

O Instituto de Educação de Maringá, está sem aula desde a semana passada, cinco alunos testaram positivo para o covid 19.

Absorventes

Enquanto o governo federal veta a distribuição de absorventes para mulheres de baixa renda ou vulnerabilidade, a Prefeitura de Maringá através da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres criou o programa “Dignidade e Proteção”, que prevê a distribuição de absorventes íntimo para mulheres.

Dignidade humana

Segundo a secretária Teresinha Pereira, “é uma questão de dignidade humana”. A primeira ação foi a entrega de 250 pacotes de produtos para a entidade Casa de Nazaré e para o Centro de reabilitação feminino Vencer é Possível.

Futebol

Tiago Valenciano informa que depois de estrear com duas vitórias no Campeonato paranaense da Terceira Divisão, o Aruko Sports Brasil, faz o terceiro jogo neste domingo (10), às 15h30 em Rolândia contra o Rolândia Esporte Clube. Os torcedores poderão acompanhar ao vivo pela Samurai Black Tv.

Agora vai

Se o tempo ajudar, a 1ª etapa do Circuito Metropolitano de Cicloturismo de Maringá, vai acontecer nesta terça feira (12), feriado da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. Saída do Paraná Moda Park, às 7h30.

Exposição

Recebi o convite da Professora Maria Vírginia, coordenadora do Projeto “Abrindo Gavetas”, para visitar a exposição de fotos “Brasil x Angola: Diálogos Cruzados”, que estará aberta a partir deste domingo, (10), na Galeria de Artes do Shopping Avenida Center. A exposição vai até o dia 31 de outubro.

As mulheres da TV

A grande surpresa dessa semana, foi a saída da apresentadora Cristina Calixto, após 31 anos do programa Jeito da Gente da Tv Maringá Band. A apresentado Juliana Rocha a Jú, como a coluna já havia adiantado assume o lugar de Rosi Ortega, na Ric TV no programa Ver Mais.