Incêndio destrói parte de empresa de pneus

No final da tarde desta sexta-feira (21) por volta das 18h, um incêndio de grandes

proporções destruiu parte de uma empresa de pneus localizada na avenida das Indústrias em

Mandaguari.

O fogo teve inicio na parte dos fundos da empresa e logo se alastrou por parte do barracão.

O Corpo de Bombeiro foi acionado, que contou com ajuda de funcionários e na retirada de uma grande quantidade de pneus que estavam estocados na parte da frente da empresa.

Segundo a corporação, a princípio, ninguém se feriu.

Duas equipes do 11º Grupamento estiveram no local para a ocorrência. As chamas foram controladas por volta das 19h. Ainda não possível afirmar o que ocasionou o inicio do incêndio. (inf Marcelo Batista)