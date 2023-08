Prefeitura de Maringá amplia contrato com prestadores SUS para zerar fila de cirurgias bariátricas

A Prefeitura de Maringá investe em diversas ações para ampliar o número de cirurgias, o que inclui o fortalecimento da rede de prestadores SUS. O município tem ampliado o número de estabelecimentos conveniados em diversas especialidades para aumentar o número de vagas. Com a nova unidade de cirurgia bariátrica do SUS no Hospital Memorial Uningá, conveniada à Prefeitura, o número de procedimentos vai dobrar e a fila de pacientes será zerada.

Anteriormente, para cirurgia bariátrica havia dois prestadores SUS conveniados com a oferta de 22 vagas por mês. Com a nova unidade, será dobrada a capacidade de atendimento na cidade. “Estamos investindo em diversas ações para potencializarmos os serviços ofertados pelo município, com ampliação de equipes e melhorias em infraestrutura. Com esse fortalecimento também da rede de prestadores, garantimos ainda mais agilidade”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

Outra medida adotada pela Prefeitura de Maringá para ampliar o número de procedimentos são os mutirões de consultas, exames e cirurgias em diversas especialidades. No sábado, 26, foram realizados mais de mil procedimentos em uma ação extra da Secretaria de Saúde. O número é 150% maior em relação ao mutirão do mês passado, quando 400 pacientes foram atendidos.

O secretário de Saúde, Clóvis Melo, explica que a liberação de pacientes para a cirurgia bariátrica é regulada pelo Governo do Estado. “Com essa nova unidade cirúrgica da cidade conveniada ao SUS, vamos ampliar significativamente o número de procedimentos. É uma ação fundamental para garantirmos saúde de qualidade para a comunidade”, diz.