Agir sinaliza participar de aliança com União Brasil e PL em Maringá

Que o União Brasil, do deputado estadual Do Carmo, e o Partido Liberal, do também deputado estadual Delegado Jacovós, estarão no mesmo palanque na eleição municipal de seis de outubro, em uma aliança para disputar a Prefeitura de Maringá, ninguém duvida, mas ambos estão tentando construir uma aliança mais ampla, com a participação de outros partidos, um deles em conversas adiantadas é o Agir, uma legenda considerada nanica com condições de crescer, não apenas na Cidade Canção, como em todo Paraná.

No sábado, 2, Do Carmo e Delegado Jacovós participaram de um evento com candidatos a vereador do Agir, quando falaram das estratégias para se chegar a Câmara Municipal de Maringá.

Marqueteiros projetam que o Agir de Maringá irá de chapa completa na proporcional e deverá conquistar pelo menos duas cadeiras. (inf Fernando Tupan)