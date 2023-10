Baile do Havaí 2023 na AFMM

Acontece no dia 21 de outubro o tradicional baile do Havaí na AFMM – Associação dos

funcionários municipais de Maringá.

A festa será ao redor das piscinas do clube com início às 21h e terá as seguintes atrações:

Grupo Nova Tentação, Dj Diogo Andrade e Banda Detroit

Os organizadores esperam receber um grande público em especial os associados do clube e

comunidade em geral.

Os ingressos para o evento poderão ser adquiridos de forma online (ingressonacional.com.br)

ou através do WhatsApp do clube (44) 3267-6655.

AFMM Avenida Morangueira 3320, Jd. Alvorada – Maringá