Com acendimento da iluminação especial, Prefeitura abre ′Maringá Encantada 2023′ no Parque do Japão nesta sexta

Tradicional atração da ′Maringá Encantada′, o Parque do Japão inicia a programação natalina a partir desta sexta-feira, 24, às 19h. Neste ano, a decoração especial terá como foco a cultura japonesa com itens típicos do país iluminados, como lanternas e torii (portão tradicional japonês), além de um túnel de bambu com luzes. A programação de Natal no Parque do Japão segue até o dia 7 de janeiro de 2024.

A abertura da ′Maringá Encantada′ no Parque do Japão contará com apresentações do Coral da Escola Municipal Diderot Rocha Loures, do grupo de taiko (tradicional instrumento de percussão da cultura japonesa) e da Big Band Natalina. Também haverá apresentação teatral e a chegada do Papai Noel, que receberá a chave da cidade do prefeito Ulisses Maia e do vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora. Após a chegada, haverá o acendimento das luzes da decoração natalina e o Papai Noel participará de uma sessão de fotos com as crianças.

“A comunidade japonesa tem papel fundamental na formação cultural e histórica da nossa cidade. A decoração especial no Parque do Japão reforça o nosso compromisso com a valorização da cultura japonesa em Maringá. Além disso, a iluminação especial deixa o nosso parque ainda mais bonito, atraindo milhares de visitantes”, destacou o prefeito Ulisses Maia.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, o Parque do Japão “estará muito iluminado, com muitas cores e irá contar um pouco da história do Japão através da Maringá Encantada. Nesta sexta, no maior parque japonês do mundo fora do Japão, vamos fazer a abertura do Natal, a nossa Maringá Encantada”.

Durante o período da ′Maringá Encantada 2023′, o Parque do Japão funcionará das 9h às 23h, incluindo o restaurante, com acendimento diário das luzes às 19h30. Em 22 de dezembro, às 20h, o local receberá a apresentação dos Arautos do Evangelho. O Parque do Japão estará fechado apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2024.