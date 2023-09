Com nova UBS no Conjunto Paulino, Prefeitura aumenta em 200% número de atendimentos

A Prefeitura de Maringá investe em diversas melhorias para garantir agilidade, eficiência e qualidade aos serviços de saúde. Na terça-feira, 3, o prefeito Ulisses Maia vai inaugurar uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Conjunto Paulino Carlos Filho, a 35ª UBS da cidade. Com investimento de R$ 3,7 milhões, o espaço amplo e moderno atenderá 15 mil pacientes por mês, aumento de 200% em relação ao número de atendimentos realizados antes da construção da nova unidade.

A cerimônia de inauguração será na terça-feira, 3, às 15h, na UBS, localizada na Rua Tocantins, 2427. Antes da construção da nova unidade, a comunidade da região era atendida na Unidade de Apoio à Saúde da Família (UASF) Paulino. Com o investimento para criação da UBS, haverá ampliação de uma para três equipes de saúde da família do município, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Na unidade, a Prefeitura também vai disponibilizar atendimento de psicologia, fisioterapia e serviço social.

“Investir em saúde é cuidar das pessoas. A UBS do Conjunto Paulino é um grande avanço para toda a região e que reforça nosso compromisso em investir nos bairros e na garantia da saúde de qualidade”, afirma o prefeito Ulisses Maia. No mesmo dia da inauguração, o prefeito anunciará a chegada de 21 novos fisioterapeutas para reforçar o atendimento na cidade.

A nova UBS, que leva o nome do pioneiro Belino Bravin, tem dois pavimentos e mais de 1,4 mil m². A estrutura conta com clínica odontológica, consultórios de ginecologia, pediatria, psicologia, enfermagem, sala de coleta, farmácia, além de rampas de acessibilidade, elevador e banheiros adaptados e outros espaços. O local atenderá pacientes dos bairros Loteamento Batel, Loteamento Ebenezer, Jardim Andrade, Conjunto Rodolpho Bernardi, Jardim São Francisco, Conjunto Habitacional Branca Vieira, Jardim Oásis, Residencial Tuiuti e Conjunto Habitacional Paulino Carlos Filho.

O secretário de Saúde, Clóvis Melo, reforça que a nova unidade faz parte das diversas melhorias realizadas pela gestão municipal para garantir serviços ainda mais ágeis e de qualidade na área da saúde. Desde 2017, o município entregou a reforma e ampliação das UBSs Olímpico, Tuiuti e a construção da nova UBS do Maringá Velho, além de duas Unidades de Apoio à Saúde da Família (Uasf), uma do Jardim Licce e outra do Jardim Sumaré. Também foram inauguradas outras estruturas para ampliar o atendimento especializado, como a Clínica do Autismo, o Caps III, no Complexo de Saúde Mental, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

O município iniciará em breve melhorias na Policlínica Zona Sul e também finaliza os projetos para reforma e ampliação da UBS da Vila Operária e construção da UBS do Jardim Andreia.