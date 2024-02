O deputado federal Zeca Dirceu usou rede social para afirmar que confia na investigação da polícia para punir os assaltantes que entraram na sua casa em Cruzeiro do Oeste, onde foi prefeito por dois mandatos.

“Quero tranquilizar as pessoas que estão perguntando sobre o estado da minha mãe, depois de ter sido vítima de agressões durante um assalto nesta madrugada em nossa casa, em Cruzeiro do Oeste. Ela está bem e em segurança. Dona Clara, com seus 83 anos, é uma mulher muito forte. Confio na investigação da polícia que já está agindo no caso para punir os criminosos. Estamos recebendo muitas manifestações de apoio e carinho que nos fortalecem. Gratidão a todos e a todas!”, escreveu.

Zeca Dirceu é o segundo deputado da bancada federal do Paraná a ser alvo de criminosos. Em outubro do ano passado a família de Pedro Lupion (PP), presidente da Frente Parlamentar das Agricultura, foi vítima de assalto, numa fazenda