Consulta pública sobre concessão do Hospital da Criança encerra neste sábado

A comunidade tem até sábado, 30, para participar da consulta pública sobre a concessão do Hospital da Criança. Os interessados podem acessar a minuta do edital, minuta do contrato e outros documentos relacionados ao processo no site da Prefeitura (acesse aqui). Nesta etapa, a população pode enviar os questionamentos ou sugestões para a Secretaria de Logística e Compras por meio do e-mail: concessaohospitaldacrianca@maringa.pr.gov.br

As contribuições durante a consulta devem ser acompanhadas das informações de contato do interessado, incluindo nome, razão social/denominação, CPF/CNPJ, endereço, e-mail e telefone. A Prefeitura de Maringá também realizará audiência pública para apresentação do projeto de concessão do Hospital da Criança. A audiência será em 10 de janeiro, às 19h, na Câmara de Vereadores, com transmissão no canal da Prefeitura no Youtube .

“Nosso compromisso é garantir a abertura e funcionamento do hospital o mais rápido possível. Por meio da consulta e audiência, envolvemos a comunidade para discussão do projeto de concessão”, afirmou o prefeito Ulisses Maia. Após a finalização da consulta e audiência, o município realizará o processo licitatório para contratação da empresa que será responsável pelo hospital.

O objetivo da concessão é selecionar a instituição que será responsável pelo Hospital da Criança. A concessionária deverá ofertar, no mínimo, 60% da capacidade para atendimento de pacientes do SUS, além da destinação exclusiva às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com atendimento de média e alta complexidade e diagnóstico e tratamento de doenças raras.

Roadshow – A Prefeitura de Maringá promoverá, entre 8 e 12 de janeiro, um roadshow, ou seja, uma rodada de apresentações, para instituições interessadas em conhecer o hospital. A ideia é apresentar elementos do projeto e reunir percepções de potenciais interessados em participar de futuro processo licitatório de concessão do espaço.

Para participar é necessário que as instituições interessadas realizem o pré-agendamento até 5 de janeiro pelo e-mail concessaohospitaldacrianca@maringa.pr.gov.br, identificando o assunto como ′Roadshow′. Poderá ser agendada apenas uma reunião por interessado solicitante.