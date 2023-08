Corpo da jovem que estava desaparecida no rio Paraná é encontrado

Após uma semana de buscas, foi encontrado o corpo de Aline de Castro Rodrigues, 25 anos, ela havia caído de uma lancha dentro do Rio Paraná, em Porto Rico. A situação aconteceu durante a noite deste sábado (19), o encontro foi realizado por um pescador durante este sábado (26).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e desde então estava fazendo as buscas para tentar localizar a jovem. A família estava desesperada atrás de notícias. De acordo com testemunhas, Aline estava com um grupo de amigos quando o acidente aconteceu, ela era moradora de Cianorte.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a informação que o corpo havia sido encontrado chegou por volta das 13h, as características eram semelhantes com as da jovem. A vítima foi localizada próximo a Ilha Carioca. (inf Marcelo batista)