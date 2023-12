Criminosos vão até Sarandi cometer um assassinato e acabam morrendo em confronto com a PM

Cinco bandidos foram mortos durante um confronto com a ROTAM do 4º Batalhão da Polícia Militar. As mortes aconteceram no final da tarde desta segunda-feira, 4, no cruzamento das Avenidas Centenário com Gastão Vidigal em Maringá.

O bando fortemente armado usando coletes balísticos e capuz invadiu uma casa na avenida Anchieta, em Sarandi. O objetivo era matar um jovem que é morador do imóvel. Os criminosos cercam a casa e quando percebem que não há ninguém vão embora.

Durante o retorno para Maringá, policiais militares recebem uma denúncia anônima de que os suspeitos estavam armados ocupando um carro Renault Sandero com queixa de roubo. Em uma tentativa de abordagem, os bandidos não obedeceram a ordem e fugiram.

A Polícia Militar montou um cerco na rotatória da ANPR para tentar parar o veículo. Durante uma segunda tentativa de abordagem os policiais visualizaram alguns dos suspeitos desembarcando do veículo para tentarem fugir a pé.

Os policiais militares efetuaram disparos atingindo os cinco criminosos. Cinco pistolas calibres 9mm e .40 foram apreendidas em posse dos suspeitos. Os bandidos mortos seriam moradores do Conjunto Requião, Parque das Grevíleas e Sarandi. (inf André Almenara)