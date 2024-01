Deflagrada Operação Rota 163

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Rota 163, objetivando desarticular grupo criminoso estabelecido principalmente nas cidades de Ponta Porã (MS) e Campo Grande (MS) e ligado ao tráfico internacional de drogas oriundas do Paraguai.

Dois mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão e sequestro de bens e valores foram cumpridos, nas duas cidades, ambos expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Guaíra.

As investigações se iniciaram em janeiro de 2023, quando duas integrantes do grupo criminoso foram flagradas e presas por transportar aproximadamente 30 Kg de pasta-base de cocaína, oculta no tanque de combustível, oriunda do Paraguai, na BR 163, em Quatro Pontes. O entorpecente ingressava principalmente do Paraguai pela região de Ponta Porã.

Apurou-se que o grupo utilizava uma rede de transportadores, fornecedores e compradores. O grupo distribuía entorpecentes em diversos estados da federação como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro, dentre outros, com penas que, se somadas, podem chegar a mais de 40 anos de prisão. As investigações continuam a fim de que todos os integrantes do grupo criminoso sejam identificados.