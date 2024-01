Deputados Nelsinho Padovani e Fahur são os Deputados Paranaenses mais econômicos em 2023

No cenário político do Paraná, um grupo distinto de deputados federais chamou a atenção não apenas por suas atuações no Congresso Nacional, mas também por sua eficiência na administração da verba pública destinada aos gabinetes. Dos 30 representantes eleitos pelo estado do Paraná, dois se destacaram positivamente entre os parlamentares que menos utilizam a cota parlamentar, evidenciando uma postura responsável no uso dos recursos públicos.

Os deputados Sargento Fahur (PSD/PR) e Nelsinho Padovani (União/PR) têm se destacado não apenas por suas agendas legislativas, mas também pelo comprometimento em economizar o dinheiro público destinados ao mandato federal. Segundo dados disponibilizados pelo portal da transparência da Câmara dos Deputados, o Sargento Fahur lidera o ranking, tendo economizado 49,64%, o que representa uma economia de R$ 243.885,27 da cota parlamentar destinada ao seu gabinete.

Em segundo lugar, Nelsinho Padovani economizou o equivalente a R$119.169,21 o que mostra um compromisso igualmente exemplar com a contenção de gastos, economizando 23,69% da verba de gabinete, consolidando uma postura alinhada com a responsabilidade fiscal.

Vale lembrar que a cota parlamentar é o valor destinado para cada deputado gerir o mandato anualmente. Os valores das cotas são destinadas a cobrir despesas relacionadas ao mandato, como transporte, alimentação, hospedagem, material de escritório e comunicação, entre outros. A importância das cotas está diretamente relacionada à igualdade de condições para o exercício da atividade parlamentar.

A importância de tal economia de recursos públicos não pode ser subestimada. Em um momento em que o país busca equilibrar suas finanças e enfrentar desafios econômicos, a economia dos recursos públicos, feitas pelos parlamentares, exemplifica a responsabilidade necessária na gestão do dinheiro público. Cada centavo economizado nas cotas parlamentares desses deputados contribui para a eficiência do uso dos recursos, direcionando-os para áreas prioritárias e essenciais para a população paranaense.

Ainda segundo os dados do portal da transparência do órgão, cada parlamentar recebe um valor diferente conforme o estado da federação que atua, a Câmara dos Deputados analisa o custo das passagens aéreas a serem emitidas por estes parlamentares. Os gastos de cada parlamentar podem ser acompanhados no portal da transparência da Câmara dos deputados, nele é possível filtrar a busca pela legislatura, que equivale ao período de quatro anos de mandato, através da Unidade da Federação, partido e pelo nome do deputado desejado.

A postura adotada pelos deputados Sargento Fahur e Padovani não apenas reflete um compromisso ético com o dinheiro público, mas também serve como um exemplo a ser seguido por outros representantes. A transparência e a eficiência na utilização dos recursos públicos são fundamentais para construir a confiança da população nas instituições políticas. Os Deputados Aliel Machado (PV/PR) e Luiza Canziani (PSD/PR) foram os que mais utilizaram as verbas de gabinete no ano de 2023.