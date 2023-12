Direção do Republicanos mudou

A Justiça Eleitoral publicou finalmente a mudança na direção estadual do Republicanos. Seu nome havia sido anunciado em 9 de outubro. Agora a expectativa é de que acontecem as mudanças municipais, o que incluiria Maringá, onde a sigla é dividida e é comandada por quem não tem mandato eletivo. A nova executiva, com 12 membros, substitui a que era presidida pelo advogado Valdemar Bernardo Jorge, secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná.

Marcelo Beltrão de Almeida preside oficialmente o partido desde o dia 20, para um mandato que termina em 18 de novembro do ano que vem. Integram a mesa executiva, ainda, José Aroldo Souza Martins, que integrava a executiva anterior, como 1º vice-presidente; o 2º vice-presidente é Carlos Eduardo Neres Lourenço; Guilherme de Vasconcellos Almeida, secretário-geral; Márcio José Pacheco Ramos, 1º secretário; Acsa Bonjardim Silva Lopes, 2º secretário; líder da bancada na Assembleia Legislativa, Alexandre Amaro; Samuel Ieger Suss, 1º tesoureiro; Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia, 2º tesoureiro; José Carlos Campos Hidalgo, 1º vogal; Meri Jane Vidal Martins, 2º vogal; Emili Souza dos Santos, 3º vogal. (inf Angelo Rigon)