Feriado em Sarandi

O aniversário dos 42 anos de Sarandi (14 de outubro) será comemorado na segunda, 16, conforme estabelece a Lei 2974/2023, de 5 de setembro, assinada pelo então prefeito em exercício, Wlademir Garbúggio. A transferência da data atende solicitação de empresários, preocupados com o fechamento do comércio no sábado, 14, dia expressivo em vendas para o segmento. A semana será comemorada com extensão programação.

A solicitação da mudança, feita pela Associação Comercial e Empresarial de Sarandi (Acis) e Associação dos Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais de Sarandi e Região (Ampec), foi atendida pela gestão municipal, considerando que na semana do aniversário da cidade já consta outro feriado, 12 de outubro, dia em que se comemora Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A data também é Dia das Crianças. “A sequência de feriados prejudicaria as atividades, especialmente as comerciais”, afirma o vice-prefeito, Wlademir Garbúggio.

Segundo a lei, “no dia 16 de outubro, deverão permanecer com suas atividades paralisadas o comércio, indústria, instituições financeiras, órgãos públicos e prestadores de serviços em geral”. Sendo assim, esses segmentos podem funcionar normalmente no sábado, 14. Lembrando que a Prefeitura de Sarandi, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, prepara grande evento para celebrar o aniversário da cidade.

Três shows já estão confirmados (Lauana Prado, Ícaro e Gilmar e George Henrique e Rodrigo), mas a agenda incluiu outros artistas de renome nacional, que serão anunciados em breve. “Vamos atender todos os gostos musicais e proporcionar dias de alegria e celebração para a comunidade, para marcar os 42 anos de Sarandi de forma inesquecível”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antoni Estigarribia