Gestão Volpato/Garbuggio mantém sequência positiva como segunda cidade em geração de empregos na região

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e emprego, relativos ao mês de setembro, posiciona Sarandi como a segunda cidade da região que mais geraram empregos, com saldo positivo de 636 vagas, seguido por Mandaguari (534). Setores de serviços, indústria, comércio e construção são os principais empregadores na região em setembro. Maringá lidera.

Os indicadores dos últimos meses seguem positivos para o município, que nos últimos anos vem redesenhando de seu perfil urbano, com reflexos no desempenho da sua economia. “Os contínuos investimentos que temos feito na infraestrutura da cidade tem estimulado as atividades econômicas, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento, mas temos muito que avançar ainda”, afirma o prefeito Walter Volpato.

Com população estimada em quase 120 mil habitantes, segundo o último censo, Sarandi se posiciona entre os 20 municípios mais populosos do Estado e aplica o entendimento que avanços exigem reforça da infraestrutura. Asfalto e rede de esgoto integram conjunto de investimentos que passam pela mobilidade, com obras que redesenham conexões e valorizam a integração, fundamentais par aa jovem cidade de 42 anos,

Volpato destaca o avanço da rede de esgoto como exemplo de investimentos relevantes no contexto do desenvolvimento urbano. “Em 2017, ano em que iniciamos nosso primeiro mandato, cerca de 7% da cidade era coberta por esgotamento sanitário. Hoje, estamos no patamar de 80% e seguimos investindo para alcançar 100%”, afirma. A verticalização da cidade será um dos efeitos visuais da evolução do saneamento.

