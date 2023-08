Homem se joga de shopping em Paranavaí e cai em cima de criança

Um homem se jogou da escada do terceiro andar do Shopping Cidade Paranavaí, onde fica a praça de alimentação, nesta segunda-feira, 31. Na queda, ele ainda atinge uma criança que passava no local. A menina, de 12 anos, estava acompanhada da mãe, “ela entrou em desespero na hora que viu a cena”, disse um comerciante, segundo o Diário do Noroeste.

A equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada. As vítimas foram levada para a Santa Casa de Paranavaí. Vídeo do shopping mostra o homem pulando; a queda sobre a criança acabou frustrando a suposta tentativa de suicídio.