Homens armados e encapuzados matam rapaz e deixam outras pessoas feridas

Homens armados e encapuzados, utilizando um veículo Fiat Palio, executaram um rapaz e deixaram

outras três pessoas feridas em dois atentados a tiros registrados na noite deste sábado, (27), na

zona sul de Maringá.

O primeiro atentado ocorreu por volta das 19h30, em uma residência situada na Rua Eurico Batista de Oliveira, no bairro Parque da Gávea. No local foi apurado que um grupo de pessoas estava na casa, quando chegou no imóvel quatro homens armados. Parte do bando usava capuzes e outros estavam de capacetes.

Testemunhas relataram que os indivíduos se identificaram como policiais. Eles perguntaram sobre o paradeiro de um rapaz que a princípio não estava na residência. Segundos depois começaram a atirar contra os moradores. VINÍCIUS HUGO DA SILVA DOS SANTOS DE JESUS, 21 anos, foi atingido por vários tiros e morreu na hora. SANDRA MARIA CANUTO, 60 anos, e o filho DANIEL VICTOR CANUTO DA SILVA, também foram baleados.

O caso mais grave é o da mulher que foi atingida por cinco tiros. Mãe e filho foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e Suporte Médico Avançado do Samu. Enquanto os policiais isolavam a cena do atentado e confeccionavam o boletim de ocorrência, chegou um outro comunicado à respeito de uma pessoa baleada em um bairro próximo. RYAN KAUAN DOS SANTOS GOMES, foi alvejado no peito. Ele foi socorrido por populares e encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – zona sul. Posteriormente transferido para um dos hospitais da cidade.

Testemunhas relataram que os autores da tentativa de homicídio contra Ryan, estavam em um Fiat Palio. Na sequência o carro foi encontrado em chamas na estrada Jaguaruna em Sarandi. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio da delegacia. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Maringá, através da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP). Até o fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso. Câmeras de segurança capturaram o barulho dos estampidos dos disparos contra as vítimas que foram baleadas no Parque da Gávea. (inf Corujão Notícias)