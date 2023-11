Ladrão furta automóvel e se envolve em acidente minutos depois

Um ladrão ainda não identificado pela polícia bateu um Fiat Uno contra um poste de energia elétrica na avenida Francisco Ferreira de Miranda, no Jardim Internorte, em Maringá. O acidente ocorreu na tarde deste domingo, 12.

O suspeito furtou o automóvel que estava estacionado nas imediações do Hospital Santa Casa. Após ligar o carro e fugir do local, o criminoso se envolveu no acidente, derrubando o poste de iluminação.

O veículo ficou destruído. Já o suspeito que fugiu a pé deve estar machucado. Uma equipe do Samu chegou a deslocar ao local mas não encontrou ninguém. A proprietária do veículo que estava trabalhando no hospital foi comunicada do furto.

A Polícia Militar chegou a realizar algumas rondas na região mas ninguém foi detido. A Polícia Civil deverá investigar o furto buscando algumas imagens de câmeras na avenida Gastão Vidigal e Brasil. A avenida onde ocorreu o acidente não possui câmeras. (inf André Almenara)