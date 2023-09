Maringá entre os contemplados

O Ministério da Saúde divulgou o resultado final dos municípios contemplados com 248 vagas disponibilizadas por dois editais do Mais Médicos voltados à garantia do acesso à saúde para populações mais vulneráveis, como as que são atendidas pelos Consultórios na Rua e pelas equipes de atenção primária prisional. Esta é a primeira vez que o programa destina médicos para esses serviços. No total, foram criadas 112 vagas para profissionais atuarem em Consultórios na Rua e 136 para a atenção primária prisional.

Por meio do edital nº 15, específico para Consultórios na Rua, foram contempladas 59 vagas para o Sudeste, 24 para o Nordeste, 18 para o Sul, 10 para o Centro-Oeste e 9 para a região Norte. Uma das 18 vagas para o Sul será em Maringá, com categoria de “muito baixa vulnerabilidade”, com uma equipe confirmada. O edital n° 17, voltado para compor equipes de Saúde Prisional, contemplou 60 vagas para a região Sudeste, 41 para a região Nordeste, 16 para o Sul, 12 para o Centro-Oeste e 7 para a região Norte.

A seleção dos médicos para ocuparem as vagas disponibilizadas está em andamento. Entre os dias 12 e 15 de setembro, os médicos já selecionados poderão indicar dois locais de atuação. A apresentação desses profissionais nos municípios está prevista para a segunda quinzena de outubro.

Médicos com CRM e intercambistas que já participaram do Módulo de Acolhimento e Avaliação do Mais Médicos deverão se apresentar aos gestores municipais entre os dias 16 e 20 de outubro. Intercambistas que precisam fazer o Maav iniciam as atividades entre os dias 18 e 22 de dezembro. (C/Maiana Diniz/Ministério da Saúde)