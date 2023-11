Faleceu no início desta tarde, no Hospital Municipal de Maringá, o vereador Euclides Zago Alexandre da Silva, 93 anos. Ele também foi ouvidor do município.

o corpo será velado a partir das 19h na sala nobre da Capela do Prever da Zona 2. O sepultamento será amanhã às 9h desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)