Morre motociclista que bateu em árvore ao tentar fugir da polícia em Maringá

Cláudio Henrique Gaudencio Martins, de 26 anos, morreu na UTI – Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano de Sarandi, após bater a moto que conduzia contra uma árvore na Rua Evaldo Braga, no bairro Jardim Ipanema, em Maringá, durante uma perseguição policial. O acidente ocorreu no dia 18, de novembro.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da RPA – Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina nas proximidades do Contorno Sul, quando avistou o rapaz de moto com uma tornozeleira eletrônica.

Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas Cláudio Henrique, fugiu em alta velocidade. Durante a fuga, o jovem perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. Nada de ilícito foi encontrado, Claudio conduzia a moto sem habilitação.

O rapaz foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e devido a gravidade, precisou ser intubado. Na sequência foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi, onde morreu após ficar 18 dias internado. (inf Plantão Maringá)