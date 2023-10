Morre Sergio Drugovich

O empresário e ex-piloto de automobilismo Sergio Drugovich faleceu hoje em Maringá, aos 73 anos. A notícia foi dada em rede social pelo seu filho. O velório acontecerá nesta quarta-feira, das 7h30 às 14h, na Capela do Prever da Zona 2.

“E com muita tristeza que eu comunico o falecimento do nosso campeão! Vai deixar muitas saudades… por todas as suas histórias, vitórias, loucuras e ensinamentos…”, postou seu filho Sergio.

Maringaense de nascimento, com ascendência austríaca e italiana, Sérgio Drugovich foi um dos pioneiros da categoria Fórmula Truck, na qual ingressou em 1996. Conquistou cinco pole positions e 12 vitórias na categoria, pilotando caminhões Scania.

Serjão, como era conhecida, é irmão do também piloto Oswaldo Drugovich Júnior e tio do também piloto Felipe Drugovich, que deve disputar a Fórmula 1 em 2024 pela equipe Williams. (inf Angelo Rigon)