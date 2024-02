Morre vereador de Mandaguaçu

Faleceu no início da noite de hoje o vereador Professor Morandir Marassi (União Brasil), de Mandaguaçu, microrregião de Maringá. Ele tinha 61 anos e sofreu uma parada cardiorrespiratória pela manhã em sua residência, chegou a ser atendido pelo Samu, e foi levado para avaliação ao Hospital Memorial, onde faleceu.

De acordo com o Portal Mandaguaçu, houve dificuldade de acesso dos socorristas; uma porta trancada demandou a intervenção de um chaveiro. Marassi, que estava sozinho em casa no momento do incidente, acionou familiares ao sentir-se mal, que chamaram os socorristas.

Marassi, natural de Floraí e cumpria seu segundo mandato como vereador, chegou a ser reanimado e estabilizado, mas não resistiu. Ainda de acordo com o portal, Morandir, que era professor da rede estadual desde 2012 e diretor do Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos, estava enfrentando complicações decorrentes da dengue, o que agravou ainda mais seu estado de saúde. O corpo será velado a partir das 8h desta quarta-feira no Memorial Nova Vida, próximo à Rádio Colmeia, de onde sairá o féretro às 16h30 para o Cemitério Municipal de Mandaguaçu.