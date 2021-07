Musa do Internacional, Micheli Rocha faz sucesso na TV e revela convite para ensaio nú

Após conquistar o título de Musa do Internacional de Porto Alegre, Micheli Rocha é só sucesso. A beldade recebeu o convite para atuar como atriz das pegadinhas do programa João Kléber Show e vem se destacando nas atuações, ganhando cada vez mais destaque na atração.

Tamanho sucesso chamou a atenção de uma famosa revista masculina e as negociações estão em andamento. “Recebi o convite e fiquei muito feliz em saber do interesse. Estou estudando a possibilidade, já que estou com muito projetos e ainda temos a disputa final pelo Musa do Brasileirão. Estou focada.”

Durante ensaio para o catálogo de uma marca de lingeries, Micheli Rocha mostrou um corpo perfeito e sensualidade à flor da pele. Usando uma lingerie vermelha, cor do seu time do coração, a musa não mediu as palavras: “Amo me expor e mostrar o corpo. Me acho extremamente sensual e despertar o desejo dos homens me dá muito prazer”, disse aos risos.

Micheli segue a preparação para a final do Musa do Brasileirão, que acontece em novembro, em São Paulo. (fotos Davi Borges/Lipe Aramuni)