Obras dos viadutos em Sarandi seguem em ritmo acelerado

O prefeito de Sarandi, Walter Volpato, e o vice-prefeito, Wlademir Garbúggio, recepcionaram na tarde desta sexta, 10, o deputado estadual Evandro Araújo para visita ao canteiro de obras dos viadutos na BR-376. O trabalho do parlamentar foi decisivo para viabilizar o projeto, fundamental para mobilidade urbana da cidade. Também participaram da visita o secretário de Urbanismo, Juninho Volpato, e o vereador Gil.

Os viadutos foram projetados para conectar as regiões Norte e Sul da cidade com mais rapidez e segurança, hoje ligadas por apenas uma transição. O investimento do governo estadual na obra é de R$ 36,9 milhões e a previsão conclusão da obra é terceiro quadrimestre de 2024. A ordem de serviço para início da obra foi assinada pelo governador Ratinho Junior, durante visita ao município no último dia 5 de maio.

“Esta é uma obra fundamental e de extrema importância no contexto da mobilidade urbana, pois vai conectar duas regiões da cidade com mais agilidade e segurança”, disse o prefeito Walter Volpato. “Importante reconhecer o esforço do deputado Evandro Araújo na conquista desse projeto e hoje observamos o resultado de um imenso trabalho que fizemos para viabilizar esta obra”, acrescenta o prefeito.