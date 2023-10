A cidade da gente, de todos nós, está de aniversário. Uma história de 42 anos, vivida sob inspiração da superação, do trabalho, da determinação. Cidade feita de todas as cores, de todos os amores, de todas as paixões.

Cidade que se divide e se une para formar a Sarandi do meu, do nosso coração. Cidade de gente humilde, trabalhadora, que sonha, confia, acredita e tem esperança. A cidade da gente é feita assim, de alegria, de esforço, de superação. Viva Sarandi!